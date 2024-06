Hoch im Norden und hoch im Kurs: Ski-WM 2029 in Narvik

Norwegen war bislang ein weißer Fleck auf der Landkarte der Ski-Weltmeisterschaften. In der grauen Vorzeit, als Olympische Winterspiele zugleich auch noch Weltmeisterschaften waren, fanden die Titelkämpfe in Oslo statt (1952).

77 Jahre später wird Norwegen erstmals offizieller Austrager einer Ski-WM. 2029 wird in Narvik um WM-Medaillen gefahren. Das wurde am Dienstag beim FIS-Kongress in Reykjavik entschieden.