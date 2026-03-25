Wintersport

Slalom in Hafjell: Olympia-Pechvogel auf Kurs Richtung Gesamtsieg

Der Norweger Atle Lie McGrath ist nach dem 1. Durchgang Fünfter und steht vor dem Gewinn der Slalom-Kugel. Es führt der Schweizer Loic Meillard. Michael Matt ist auf Rang 7.
Christoph Geiler
25.03.2026, 11:01

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Slalom in Hafjell: Olympia-Pechvogel auf Kurs Richtung Gesamtsieg

Im Olympia-Slalom hatte Atle Lie McGrath die größte Enttäuschung seiner Karriere erlebt. Als Halbzeit-Führender war der Norweger im zweiten Lauf auf dem Weg zur Goldmedaille ausgeschieden. 

Seine Reaktion danach ging um die Welt: McGrath schleuderte die Stöcke in den Wald, verließ die Piste und stapfte einfach davon.

Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games - Alpine Skiing

Atle Lie McGrath schleuderte seine Stöcke in den Wald

Reifer Auftritt

Jetzt winkt dem Olympia-Pechvogel ein versöhnliches Saisonende. Atle Lie McGrath liegt nach dem ersten Slalom-Durchgang in Hafjell an fünfter Stelle und steht damit vor dem Gewinn der kleinen Kristallkugel. Der Norweger fuhr sehr abgeklärt und ging kein Risiko ein.

Sein größter Konkurrent im Kampf um den Gesamtsieg, Freund Pinheiro Braathen, ist nur an vierter Stelle.

Kampf um Kristallkugel: Emma Aicher setzt Shiffrin unter Druck
Braathen schreibt Geschichte: Erste Kristallkugel für Brasilien
ÖSV-Star Kriechmayr stellt Forderung: Warum es nur einen Ausweg gibt

Matt auf Rang 7

In Führung liegt der Schweizer Loic Meillard, der seine niedrige Startnummer (2) perfekt ausnutzte. Bester Österreicher ist Michael Matt als Siebenter. 

Ski Alpin
kurier.at, cg  | 

Kommentare