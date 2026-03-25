Slalom in Hafjell: Olympia-Pechvogel auf Kurs Richtung Gesamtsieg

Im Olympia-Slalom hatte Atle Lie McGrath die größte Enttäuschung seiner Karriere erlebt. Als Halbzeit-Führender war der Norweger im zweiten Lauf auf dem Weg zur Goldmedaille ausgeschieden.

Seine Reaktion danach ging um die Welt: McGrath schleuderte die Stöcke in den Wald, verließ die Piste und stapfte einfach davon.