Slalom in Hafjell: Olympia-Pechvogel auf Kurs Richtung Gesamtsieg
Im Olympia-Slalom hatte Atle Lie McGrath die größte Enttäuschung seiner Karriere erlebt. Als Halbzeit-Führender war der Norweger im zweiten Lauf auf dem Weg zur Goldmedaille ausgeschieden.
Seine Reaktion danach ging um die Welt: McGrath schleuderte die Stöcke in den Wald, verließ die Piste und stapfte einfach davon.
Reifer Auftritt
Jetzt winkt dem Olympia-Pechvogel ein versöhnliches Saisonende. Atle Lie McGrath liegt nach dem ersten Slalom-Durchgang in Hafjell an fünfter Stelle und steht damit vor dem Gewinn der kleinen Kristallkugel. Der Norweger fuhr sehr abgeklärt und ging kein Risiko ein.
Sein größter Konkurrent im Kampf um den Gesamtsieg, Freund Pinheiro Braathen, ist nur an vierter Stelle.
Matt auf Rang 7
In Führung liegt der Schweizer Loic Meillard, der seine niedrige Startnummer (2) perfekt ausnutzte. Bester Österreicher ist Michael Matt als Siebenter.
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