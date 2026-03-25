Kampf um Kristallkugel: Emma Aicher setzt Shiffrin unter Druck

Wer den letzten Frauen-Riesentorlauf dieses Winters gewinnt, verkommt in Hafjell zur Nebensache. Alles dreht sich nur um das Generationen-Duell um den Gesamtweltcup zwischen Mikaela Shiffrin und Emma Aicher. Und bei diesem brisanten Zweikampf setzte Emma Aicher den US-Star im ersten Durchgang gehörig unter Druck und darf sich berechtigte Hoffnungen machen, den notwendigen Riesentorlauf-Sieg einzufahren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mikaela Shiffrin kam im ersten Lauf nicht in Fahrt

Knapper Rückstand Die deutsche Herausforderin liegt in ihrer schwächsten Disziplin nach dem ersten Durchgang sensationell an dritter Stelle. Auf die führende Kanadierin Valerie Grenier fehlen Emma Aicher lediglich 26 Hundertstelsekunden. Aicher muss gewinnen, um die 85 Punkte gegenüber Shiffrin wettzumachen. Dem US-Skistar hingegen reicht ein 15. Platz, um zum sechsten Mal den Gesamtweltcup zu gewinnen.