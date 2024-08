Nach 2 Kreuzbandrissen: ÖSV-Läuferin hat mit 30 Jahren genug

Wenn das ÖSV-Skiteam in den nächsten Tagen zur Sommervorbereitung nach Südamerika aufbricht, wird Rosina Schneeberger daheim im Zillertal bleiben. Die 30-Jährige hat genug vom Rennsport und zieht sich zurück. "Es war keine leichte Entscheidung", sagt Schneeberger.

"Jetzt bin ich endlich wieder schmerzfrei. Und das möchte ich auch so beibehalten", sagte die 30-Jährige. Rosina Schneeberger bestritt in ihrer Karriere 49 Weltcuprennen. Ihre besten Platzierungen waren ein 12. Platz im Riesentorlauf in Sölden (2016) sowie ein 13. Platz im Super-G von St.Anton (2021).