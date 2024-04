Streif neu: Kitzbühel bekommt 2025 wieder einen Super-G

Der Super-G am Freitag war lange Zeit die Ouvertüre für das Ski-Spektakel am Hahnenkamm. 2021 wurde der letzte Super-G-Sieger gekürt (Vincent Kriechmayr). Nach mehrjähriger Pause kehrt der beliebte Super-G 2025 wieder in den Weltcup-Kalender zurück.

Fragt man Hermann Maier nach seinem emotionalsten Sieg, dann wird man unweigerlich in Kitzbühel landen. 2003 feierte der "Herminator" auf der Streif den ersten Weltcup-Erfolg nach seinem schweren Motorradunfall. Und er tat dies in einem Super-G .

Die FIS-Verantwortlichen reagieren damit auf die Wünsche der Läufer, die ihren Unmut über das Weltcup-Programm zum Ausdruck gebracht haben. "Keiner will, wie in dieser Saison, zwei Abfahrten in Kitzbühel fahren", sagt Vincent Kriechmayr.

Auch sonst wurde auf die Vorschläge der Athleten Rücksicht genommen. So wurden die umstrittenen Abfahrten in Zermatt, die in den letzten beiden Saisonen nicht stattfinden konnten, gestrichen.

Doppelpack in Hochgurgl

Die Saison beginnt am 26. und 27. Oktober mit den Riesentorlauf-Klassikern in Sölden. Nach einem Abstecher nach Levi (Slalom für Frauen und Männer) macht der Weltcup in Hochgurgl Station. Die Slalom-Premiere der Herren war im vergangenen Winter ein voller Erfolg, heuer sind deshalb auch die Slalomläuferinnen im Ötztal im Einsatz (24.11.).