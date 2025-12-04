Wintersport

Durststrecke hält an: ÖSV-Abfahrer bleiben ohne Podestplatz

Vincent Kriechmayr fuhr auf Rang fünf
Vincent Kriechmayr war in der ersten Saisonabfahrt als Fünfter der beste Österreicher. Der Sieg ging an Superstar Marco Odermatt.
Von Christoph Geiler
04.12.25, 20:21
Kommentare

Seit Tagen war bekannt, dass die Abfahrt in Beaver Creek nicht über die Originalstrecke durchgeführt werden kann und das Ziel nach oben verlegt werden muss. 

Trotzdem brachten es die US-Veranstalter und der Weltverband FIS nicht zustande, auf der Birds-of-Prey einen vernünftigen Zielbogen aufzustellen.

Die mit Spannung  erwartete erste Abfahrt dieses Winters kam deshalb wie ein besseres Schülerskikursrennen rüber – Werbung für den Skiweltcup sieht anders aus.

Locker wie nie zuvor: ÖSV-Star Kriechmayr erfindet sich mit 34 neu

Einer ließ sich auch  von diesen unwürdigen Rahmenbedingungen nicht aus der Spur bringen: Superstar Marco Odermatt war wieder einmal glänzend aufgelegt und verdient sich schon nach seinen ersten vier Rennen in diesem Winter wieder den Titel: Seriensieger.

Marco Odermatt feierte im vierten Rennen seinen dritten Saisonsieg

Marco Odermatt feierte im vierten Rennen seinen dritten Saisonsieg

Triumph im Riesentorlauf in Sölden, Erfolg im Super-G in Copper Mountain, nun der Sieg in der Abfahrt von Beaver Creek vor Ryan Cochran-Siegle (USA) und Adrian Smiseth Sejersted (NOR) – dem Schweizer gelang früh in dieser Saison der Disziplinen-Hattrick.

Kreuzbandriss: ÖSV-Hoffnung fällt den gesamten Winter aus

Einsame Klasse

Bei seinem 48. Weltcupsieg war Odermatt vor allem im Steilhang einsame Klasse und distanzierte die Konkurrenz um Welten.

Auf diesen 25 Fahrsekunden nahm der beste Skifahrer der Gegenwart selbst einem Edeltechniker wie Vincent Kriechmayr fast eine halbe Sekunde ab. „Ich bin einfach  zu viel gerutscht“, erklärte der  Oberösterreicher in seiner Analyse.

Vincent Kriechmayr war als Fünfter bester Österreicher

Vincent Kriechmayr war als Fünfter bester Österreicher

Kein Podestplatz seit Februar 2024

Deshalb wurde es für die österreichischen Abfahrtsherren auch nichts mit dem ersten Weltcup-Podestplatz seit 17. Februar 2024.  Dem fünftplatzierten Vincent Kriechmayr fehlten am Ende 18 Hundertstelsekunden auf das Stockerl.

Stammplatz am Podium: ÖSV-Star Julia Scheib wurde in Copper Zweite

Der 34-Jährige zeigte sich in der  Vergangenheit aber auch schon einmal unzufriedener über solche Ergebnisse. Im Spätherbst seiner Karriere lässt der bekanntermaßen  selbstkritische Kriechmayr bei sich offenbar Altersmilde walten.

ÖSV-Newcomer Eichberger: Der Aufsteiger unter den Abfahrern

Nach dem Rücktritt von Matthias Mayer musste der Doppelweltmeister von 2021 in den letzten Wintern in der Abfahrt meist den ÖSV-Alleinunterhalter spielen.

Stefan Eichberger bejubelt sein zweitbestes Ergebnis in der Abfahrt

Stefan Eichberger raste auf Platz 7 und bejubelt sein zweitbestes Ergebnis in der Abfahrt

Nun aber scheint sich im österreichischen Team ein Rennläufer heranzupirschen, der reif für seinen ersten Podestplatz ist: Stefan Eichberger (25), der erst 2024 sein Weltcupdebüt gab, zeigte in Beaver Creek mit Rang 7 und dem zweitbesten Ergebnis seiner Karriere auf. „Das war ein guter Start in die Abfahrtssaison.“

Am Freitag wartet auf Stefan Eichberger und seine Speedkollegen im Super-G (19.15 Uhr, live ORF1)bereits der nächste  Auftritt.  

Vielleicht gibt’s dann in Beaver Creek einen weltcupwürdigen Zielbogen.

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports

Mehr zum Thema

Ski Alpin
kurier.at, cg  | 

Kommentare