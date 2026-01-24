Superstar Odermatt auf der Streif: Im Anflug auf drei Meilensteine
Falls Marco Odermatt alles tatsächlich so geplant haben sollte, dann muss man von dem Schweizer Superstar den Helm ziehen. In der Hahnenkamm-Abfahrt könnte er heute nämlich auf einen Schlag gleich drei Meilensteine setzen:
Der prestigeträchtige Sieg auf der Streif fehlt dem 28-Jährigen bekanntlich noch in seiner langen Erfolgsliste.
Sollte Odermatt 24 Stunden nach dem Super-G auch noch die berühmteste Abfahrt der Welt für sich entscheiden, wäre dieser Triumph gleichbedeutend mit dem 100. Podestplatz seiner Karriere.
Und so nebenbei – Meilenstein Nummer 3 – würde er dann an Weltcupsiegen (54) mit einem gewissen Hermann Maier gleichziehen – könnte es ein perfekteres Timing geben?
Odermatt war in dieser Saison der König in der Königsdisziplin und gewann drei der bisherigen vier Abfahrten. Die Österreicher konnten da nur staunend zuschauen, immerhin beendete Vincent Kriechmayr (2.) zuletzt in Wengen die lange ÖSV-Serie ohne Podestplatz.
