Hahnenkammrennen

Superstar Odermatt auf der Streif: Im Anflug auf drei Meilensteine

Marco Odermatt hält aktuell bei 53 Weltcupsiegen
Marco Odermatt könnte mit einem Sieg in Kitzbühel mit Hermann Maier gleichziehen.
Von Christoph Geiler
24.01.26, 10:49

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Falls Marco Odermatt alles tatsächlich so geplant haben sollte, dann muss man von dem Schweizer Superstar den Helm ziehen. In der Hahnenkamm-Abfahrt könnte er heute nämlich auf einen Schlag gleich drei Meilensteine setzen: 

Der prestigeträchtige Sieg auf der Streif fehlt dem 28-Jährigen bekanntlich noch in seiner langen Erfolgsliste.

Hans Knauß über die ÖSV-Abfahrer: "Hallo, was ist da los?"
Für Papa Hermann Maier wird es immer schwieriger

Sollte Odermatt 24 Stunden nach dem Super-G auch noch die berühmteste Abfahrt der Welt für sich entscheiden, wäre dieser Triumph gleichbedeutend mit dem 100. Podestplatz seiner Karriere

Und so nebenbei – Meilenstein Nummer 3 – würde er dann an Weltcupsiegen (54) mit einem gewissen Hermann Maier gleichziehen – könnte es ein perfekteres Timing geben?

ÖSV-Hoffnung Eichberger nach seiner Verletzung: "Es tut richtig weh"
Der Frust der ÖSV-Stars: "Was bist du eigentlich für ein Patient"

Odermatt war in dieser Saison der König in der Königsdisziplin und gewann drei der bisherigen vier Abfahrten. Die Österreicher konnten da nur staunend zuschauen, immerhin beendete Vincent Kriechmayr (2.) zuletzt in Wengen die lange ÖSV-Serie ohne Podestplatz.

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports

Mehr zum Thema

Hahnenkammrennen Ski Alpin Schweiz
kurier.at, cg  | 

Kommentare