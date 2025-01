Operation statt Weltcup: Eine Vorarlbergerin bleibt der ÖSV-Pechvogel

Auch in diesem Winter schlägt sich die 30-jährige Riesentorlauf-Spezialistin mit Schmerzen und körperlichen Problemen herum. Wegen der chronischen Knieschmerzen zog Kappaurer nun die Reißleine und beendet die Saison vorzeitig .

Kappaurer unterzog sich bereits einer Operation an ihrem linken Knie und fällt damit für den Rest der Saison aus.

"Um im Weltcup wieder mit den Besten mithalten zu können, ist körperliche Fitness eine Grundvoraussetzung, die derzeit einfach nicht mehr gegeben war", erklärt die Riesentorlauf-Spezialistin , die in dieser Saison nur beim Weltcup in Killington im Einsatz war.

Das ist nicht der erste Rückschlag in der Karriere der Stehauffrau: 2019 verletzte sich Kappaurer im Sommer-Trainingslager in Argentinien an beiden Beinen gleichzeitig und saß danach im Rollstuhl.