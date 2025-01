Ski alpin: Comeback von Mikaela Shiffrin mit 100. Sieg?

Ein letztes Mal vor den nächste Woche beginnenden Weltmeisterschaften in Saalbach kann die alpine Ski-Elite der Frauen am Donnerstag Empfehlungen in eigener Sache für eine Nominierung für die Titelkämpfe abgeben. Mit dem unter Flutlicht in Courchevel gefahrenen Slalom (17.00/20.00 Uhr, live ORF 1) sollte in allen Lagern Klarheit reinkommen, wer am 14. Februar um WM-Medaillen fahren wird. Das Rennen in Frankreich bietet zudem durch das Comeback von Mikaela Shiffrin Spannung. Die 29-Jährige musste seit Ende November pausieren, als sie sich bei einem Sturz im Riesentorlauf von Killington auf der Fahrt zu ihrem vermeintlichen 100. Weltcupsieg eine Bauchmuskelverletzung mit einer sieben Zentimeter tiefen Wunde zugezogen hatte.

Im Dezember folgte deswegen eine Operation, die Rückkehr überhaupt noch in diesem Winter war eine Zeit lang unsicher. Nun gibt Shiffrin auf den Tag genau zwei Monate nach dem Killington-Ausfall nach viel Schneefall in und um Courchevel ihre Rückkehr in den Weltcup, sicher auch getrieben durch die nahende WM. Noch vor den Titelkämpfen hat die Rekordgewinnerin an Weltcuprennen nun ihre zweite Chance, den 100er an Siegen perfekt zu machen. Wichtiger wird es Shiffrin aber vorerst wohl sein, wieder in den Rennrhythmus zu kommen. „Der Heilungsprozess ist noch nicht vorbei, aber ich fühle mich stark genug, um an den Start zu gehen“, vermeldete die US-Amerikanerin Mitte vergangener Woche bei der Ankündigung ihres Starts in der „Today“-Show im US-Fernsehen.

„Ich habe keine Schmerzen mehr, die Muskeln funktionieren. Physisch geht es mir gut.“ Ganz ausschließen kann man den Jubiläumssieg freilich nicht, gerade weil es Shiffrin ist. Sie hat in Courchevel seit ihrem ersten Antreten vor gut 13 Jahren schon einige Siege in Slalom, Riesentorlauf und sogar in der Abfahrt gefeiert, bei den dortigen Weltmeisterschaften vor zwei Jahren räumte sie Gold im Riesentorlauf sowie Silber in Slalom und Super-G ab. Bei ihrem bisher letzten Courchevel-Antreten im Dezember 2023 wurde Shiffrin hinter der nach einem Kreuzbandriss weiter absenten Petra Vlhova und vor der Kärntnerin Katharina Truppe Slalom-Zweite.