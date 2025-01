Marcel Hirscher mit neuer Freundin in Schladming: "Will ihr meine Welt zeigen"

"Wir sind zwei von ungefähr 4,4 Millionen Menschen in Österreich, die in einer Partnerschaft leben – mehr gibt´s dazu eigentlich nicht zu sagen. Das Privatleben heißt ja wahrscheinlich Privatleben, weil es die meisten lieber privat leben... Ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem das respektiert und verstanden wird", sagte er im August 2024 zum KURIER.

In Schladming wollte er ihr seine Welt zeigen. "Wir sind privat da und dabei will ich es belassen. Aber mir war wichtig, ihr meine Welt zu zeigen", so Hirscher zur Kleinen Zeitung.

"Du musst einmal da gewesen sein, um zu wissen, worum es geht. Du kannst viel daheim reden, aber das ist dann schon ein Unterschied, wenn du es einmal live siehst. Der Plan war anders, dass ich da selbst runterfahre. Das ist jetzt nicht so, jetzt sind wir halt so da. Das ist alles, was es zu berichten gibt."