Nach Kreuzbandriss: Skistar Hirscher schließt erneutes Comeback nicht aus

Zwischen den beiden Durchgängen des Riesenslaloms in Schladming präsentierte sich Marcel Hirscher am Dienstag erstmals nach seinem Kreuzbandriss Anfang Dezember der Öffentlichkeit. Der 35-Jährige gab im ORF ein Interview und ließ dabei auch mit der einen oder anderen überraschenden Aussage aufhorchen.

Warum es zu dieser gekommen sei, nachdem er zuvor so viele Jahre verletzungsfrei geblieben war? "Ich habe viel analysiert. Ich hab echt immer ein Riesenglück gehabt, dass ich so gut durchgekommen bin. Ich habe jetzt in der Reha einen Zehnjährigen getroffen, der schon einen Innenbandriss hat. Von dem her bin ich happy, dass ich 35 werden durfte und nie was war."

Im Nachhinein sei das Programm im Zuge seines Comebacks nach fünf Jahren Pause vielleicht eine Spur zu intensiv gewesen, so Hirscher. "Es war nicht der Plan, dass ich um diese Zeit schon Weltcuprennen fahre. Das Programm mit dieser Wildcard war sehr straff. Ich bin fast nicht hinterhergekommen, rückblickend hätte ich mir vielleicht ein bissl mehr Zeit geben müssen."