Slalom in Åre: ÖSV-Ass Truppe überzeugt auf ihrem Lieblingshang

Katharina Truppe und der Slalomhang in Åre - diese Kombination scheint zu passen. Vor einem Jahr feierte die Kärntnerin in Schweden ihren ersten Weltcupsieg. Und auch diesmal ist Truppe auf Erfolgskurs .

Nach dem ersten Durchgang des vorletzten Slaloms in dieser Saison liegt die 30-Jährige an der dritten Stelle. Katharina Truppe liegt eine gute halbe Sekunde hinter der Führenden Mikaela Shiffrin (USA). Zweite ist die Deutsche Emma Aicher.

Marco Odermatt sicherte sich kampflos die kleine Kristallkugel für den Sieg im Super-G-Weltcup

Absage in Courchevel

Die Männer waren derweil in Courchevel erneut zur Untätigkeit gezwungen. Auch der zweite Super-G im WM-Ort von 2023 musste abgesagt werden. Damit kommt Superstar Marco Odermatt kampflos zu seiner nächsten kleinen Kristallkugel.

Der Schweizer sicherte sich den Sieg im Super-G-Weltcup.