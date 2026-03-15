Wintersport

Slalom in Åre: ÖSV-Ass Truppe überzeugt auf ihrem Lieblingshang

Katharina Truppe ist in Åre nach dem ersten Durchgang Dritte, es führt Mikaela Shiffrin. In Courchevel wurde auch der zweite Herren-Super-G abgesagt.
Christoph Geiler
15.03.2026, 10:32

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Katharina Truppe ist im Slalom in Schweden die beste Österreicherin

Katharina Truppe und der Slalomhang in Åre - diese Kombination scheint zu passen. Vor einem Jahr feierte die Kärntnerin in Schweden ihren ersten Weltcupsieg. Und auch diesmal ist Truppe auf Erfolgskurs.

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Nach dem ersten Durchgang des vorletzten Slaloms in dieser Saison liegt die 30-Jährige an der dritten Stelle. Katharina Truppe liegt eine gute halbe Sekunde hinter der Führenden Mikaela Shiffrin(USA). Zweite ist die Deutsche Emma Aicher.

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Absage in Courchevel

Die Männer waren derweil in Courchevel erneut zur Untätigkeit gezwungen. Auch der zweite Super-G im WM-Ort von 2023 musste abgesagt werden. Damit kommt Superstar Marco Odermatt kampflos zu seiner nächsten kleinen Kristallkugel.

Der Schweizer sicherte sich den Sieg im Super-G-Weltcup.

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kurier.at, cg  | 

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