Überlegener Hirscher-Sieg im Riesentorlauf von Val d'Isère

Marcel Hirscher war all das egal - in 52,41 Sekunden legte er im ersten Lauf eine Zeit auf die Face de Bellevarde, die niemand auch nur annähernd erreichte. "Du musst auf diesem steilen Hang so sehr pushen wie sonst im Flachen, du musst aggressiver sein als der Berg", verriet der Olympiasieger einen Teil seines Erfolgsrezepts. Doch umsetzen wie er konnte das sonst niemand. Der zweitplatzierte Slowene Zan Kranjec war bereits 0,71 Sekunden länger unterwegs, der drittplatzierte Schwede Matts Olsson 0,99 Sekunden. Und der Deutsche Stefan Luitz, beim ersten Riesenslalom der Saison in Beaver Creek noch Sieger und eigentlich ein Spezialist für diesen so schwierigen Hang in der französischen Skistation, war mit 1,60 Sekunden Rückstand nur an achter Stelle zu finden.

Damit erging es dem Deutschen, dessen Sauerstoffkonsum in Beaver Creek weiter für Gesprächsstoff sorgt, immerhin besser als dem Schweizer Thomas Tumler, der seinen dritten Rang vor knapp einer Woche in Colorado nicht bestätigen konnte - der Samnauner fiel aus. Nach kapitalen Fehlern im Finale aber musste sich Stefan Luitz mit Rang 30 begnügen. "Er tut mir einfach nur leid, wenn'st so auf die Gosch'n fällst, ist es zum Rehr'n. Als Athlet musst du deinen Trainern, Betreuern und Ärzten vertrauen", sagte Hirscher, "es ist verrückt und schlecht, dass sein Team diesen Fehler gemacht hat." Unter dem Code der Welt-Anti-Doping-Agentur vom 1. Jänner 2018 ist Sauerstoff wieder zugelassen, nach den Richtlinien des Ski-Weltverbandes FIS aus dem Jahr 2016 aber nicht. "Den Fehler hat jemand anders gemacht, da ist einfach irgendetwas in der Kommunikation schiefgegangen." Hirscher hatte in jungen Jahren selbst mit Sauerstoff aus der Flasche zu tun, als er noch erlaubt war, "nicht im Wettkampf, aber beim Ausradeln am Nachmittag. Mein Körper war damit aber nicht happy, denn zum Einen fehlt ihm nachher der Sauerstoff ja erst wieder, und zum Anderen hab' ich Halsweh und alles Mögliche bekommen."