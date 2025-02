WM-Tiefschlag für ÖSV-Star Manuel Feller: "Mir geht's beschissen"

Manuel Feller war der Lokalmatador , auf den diese WM ausgerichtet war. Man kann nur erahnen, welchem Druck der 32-jährige Tiroler in der Team-Kombi (Einfädler) und im Slalom (Rang 4) ausgesetzt gewesen sein muss. Und Feller hatte das alles sogar noch selbst befeuert, als er erklärte: „Für mich ist das die wichtigste Woche in meiner Karriere. Und wenn ich da leer ausgehe, dann ist das die größte Niederlage, die ich jemals gehabt habe.“

Frühe Erkenntnis

Im Grunde war dem 32-Jährigen schon zur Pause bewusst, dass ihm die ersehnte Medaille durch die Finger gleiten wird. Dafür war der Rückstand zur Spitze schon zu groß und dafür lagen vor allem zu viele Kapazunder vor ihm. „Vergeigt habe ich es im ersten Durchgang“, erklärt Manuel Feller.

Zumal der Publikumsliebling dabei nicht nur viel Zeit (1,28 Sekunden), sondern zugleich auch ein wenig die Zuversicht verloren hat. „Nach dem ersten Lauf war es schon so, als ob dir jemand den Stecker zieht“, gestand der erfahrene Tiroler.

Feller gelang im zweiten Durchgang noch der Sprung von Rang sechs auf den vierten Platz, er durfte sich noch einmal von den Fans hochleben lassen und die besondere Atmosphäre im Zielstadion aufsaugen – aber das alles konnte kein Trost sein, nachdem er sein großes Karriereziel um zehn Hundertstelsekunden verpasst hatte.

„Es ist ein riesiges Privileg, in seinem Heimatskigebiet eine WM bestreiten zu dürfen. Ich habe so viel Willenskraft in dieses Projekt gelegt und alles auf dieses Rennen und diesen Tag gesetzt. Das macht es so schwer und deshalb tut es auch so weh.“