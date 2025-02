Starek wird 80: Der Gustl, der nicht immer ein Ungustl war

© APA/APA/ROBERT ZOLLES Großer Fußballverstand: August "Gustl" Starek

Der öffentlichkeitsscheue August Starek feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag und trat sicherheitshalber die „Flucht in die Karibik“ an. Vor allem in Deutschland war der Wiener sehr erfolgreich.