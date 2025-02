Halbzeit bei der Heim-WM: Ein Ski-Fest ohne Misstöne

Nach der Herren-Abfahrt am Sonntag war im Glemmtal nicht nur eine kollektive Begeisterung zu verspüren. Es herrschte beim Österreichischen Skiverband vor allem auch: große Erleichterung.

Hätten die Organisatoren am Reißbrett den perfekten Verlauf der Heim-Weltmeisterschaft skizzieren dürfen, dann wäre vermutlich genau diese erste Woche herausgekommen: Mit sehr viel Sonnenschein und einigen glänzenden Auftritten des österreichischen Skiteams. „Das ist die beste Werbung für den Skisport “, betonte Präsidentin Roswitha Stadlober am Sonntag.

„Es läuft alles so, wie wir es uns erwünscht haben. Diese WM ist beste Werbung für den Skisport“

ÖSV-Geschäftsführer Christian Scherer hat immer auch die Zahlen im Kopf, und für ihn war es deshalb immens wichtig, dass sämtliche WM-Bewerbe plangemäß stattfinden konnten. Gerade bei den Speedrennen war es in der Vergangenheit immer wieder zu Verschiebungen gekommen – 1995 musste die WM in der Sierra Nevada gar komplett abgesagt werden. Der Preis für die Ausfallversicherung ist nicht unerheblich, deshalb ist Scherer glücklich, dass einmal alle Abfahrten und Super-G-Bewerbe durchgeführt sind. „Es läuft“, betont der Osttiroler.

1,5 Mio. Zuseher

Laut einer ersten Analyse wurde die Herren-Abfahrt am Sonntag im ORF von circa 1,5 Millionen Menschen verfolgt, nach den teils enttäuschenden Auftritten im Laufe des Weltcupwinters ist es dem ÖSV-Skiteam in den letzten Tagen gelungen, eine Euphorie zu entfachen. Das wird auch beim Fanartikel-Verkauf in der Hinterglemmer Fanmeile deutlich: „Uns rennen sie die Türen ein, die Sachen sind sehr gefragt“, erklärt Scherer.