Ski-Star Shiffrin überwindet sich und startet wieder im Riesentorlauf

Zweieinhalb Monate nach ihrem Sturz beim Riesentorlauf in Killington wird die US-Amerikanerin wieder in einem Weltcup-Riesentorlauf starten. Während sie bei der WM in Saalbach auf einen Start in dieser Disziplin noch verzichtet hatte, tritt Shiffrin in Sestriere am Freitag (10.30/13.30) und Samstag (11.00/14.00) gleich zwei Mal an. Zudem folgt am Sonntag (9.30/12.15) ein Slalom. Drei Chancen also für Shiffrin ihr 100. Rennen im Weltcup zu gewinnen.