Abkassierer: Für wen sich die Ski-WM auch finanziell ausgezahlt hat

Die Ski-WM ist vorüber, die Medaillen sind vergeben. Aber wer wurde in Saalbach eigentlich zum Preisgeld-König oder zur Preisgeld-Königin? Insgesamt wurden in den elf WM-Bewerben rund 1,584 Millionen Franken (1,677 Millionen Euro) an Prämien vergeben. Doch anders als im Weltcup gab es diesmal nur Preisgeld für die besten sechs Fahrer und Fahrerinnen pro Rennen.