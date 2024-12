Vor dem Semmering-Rennen: Warum eine Mountainbikerin den Ski-Weltcup anführt

Während Topstar Mikaela Shiffrin auf ihr Lieblingsrennen am Semmering verzichten muss (sieben der letzten neun Rennen am Zauberberg konnte sie gewinnen), ...

während Petra Vlohva mit Knieproblemen außer Gefecht ist, ...

während Lara Gut-Behrami in dieser Saison noch sieglos ist, ...

... fährt sich plötzlich Camille Rast in den Vordergrund, an die Spitze des Gesamtweltcups und in die Favoritenrolle für den Riesentorlauf am Semmering (Samstag, 10.00/13.00/live ORF1).