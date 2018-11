Ski Alpin: Schwere Verletzung bei Südtirolerin Schnarf

Die Südtirolerin Johanna Schnarf hat sich bei einem Trainingssturz in Copper Mountain das Schien- und Wadenbein gebrochen. Die Italienerin wurde nach Information des nationalen Verbandes bereits in Vail operiert. Die 34-Jährige war bisher zweimal aufs Podium gefahren und hatte in der vergangenen Saison in der Super-G-Gesamtwertung Platz acht belegt.