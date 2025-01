Kuriose Einsätze in Schladming: Streusalz-Diebe und Tribünen-Pinkler

Die Einsatzkräfte in Schladming zogen nach den Ski-Weltcup-Rennen positive Bilanz. Sie sprachen von einem ruhigen Einsatz, wenngleich sie mit einigen kuriosen Vorfällen beschäftigt waren: Neben randalierenden Partygästen, hilfsbedürftigen schwer betrunkenen Menschen und einem „Tribünen-Pinkler“ gab es eine Festnahme. Ein alkoholisierter Norweger hatte ein Lokalverbot missachtet.

Ungewöhnlich war auch so manches Diebesgut - darunter Streusalz und ein Ski Austria-Transparent. Laut Landespolizeidirektion Steiermark war vor allem der Riesentorlauf am Dienstag wohl wegen des regnerischen Wetters ein sehr ruhiger Abend für die Beamtinnen und Beamten im Dienst. Wenige Stunden später musste bei einigen randalierenden Partygästen auf der Fanmeile und bei Lokalen eingeschritten werden. Ein betrunkener Norweger wollte sich nicht an ein Lokalverbot halten und wurde festgenommen. Nachdem er ausgenüchtert war, wurde er wieder freigelassen.