Eberharter erinnert sich an die Ski-WM 1991: "Ich hole mir die Goldene"

"Supersieg von Eberharter mit Super-Vorsprung", schrieb der KURIER am 24. Jänner 1991. "Es war der junge Außenseiter Stephan Eberharter, 21, der für die erste ganz große Sensation in Saalbach sorgte. Mit einem Traumlauf deklassierte er die komplette Weltelite."

Eberharter war gerade Super-G-Weltmeister in Saalbach-Hinterglemm geworden. Was der damals 21-Jährige in den folgenden Stunden erlebte, war schwer zu begreifen. "Um mich herum spielten plötzlich alle verrückt. Als wäre ein Außerirdischer gelandet", sagte der Tiroler im Rückblick im Gespräch mit der APA. Ab Dienstag findet abermals eine Ski-WM im Glemmtal statt.

Sensationssieger Eberharter

Eberharter war ein Sensationssieger. Zuvor im Weltcup erst einmal auf dem Stockerl gewesen, ließ er vor 10.000 Zuschauern auf dem vom österreichischen Norwegen-Trainer Dieter Bartsch gesetzten Kurs nicht nur die weiteren Medaillengewinner Kjetil-Andre Aamodt und Franck Piccard hinter sich, sondern auch seine Teamkollegen Günther Mader (12.), Helmut Mayer (19.) und Hubert Strolz (22.). "Mir ist ein Traumlauf gelungen. Jeder Schwung auf Zug, kein einziger Rutscher, nichts ...", sagte Eberharter damals.