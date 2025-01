Slalom in Schladming: ÖSV-Star Feller nach 1.Lauf auf Podestkurs

Seit 30 Rennen fahren die österreichischen Ski-Herren bereits einem Weltcupsieg hinterher. Der Nacht-Slalom in Schladming ist die nächste Gelegenheit, dem Negativlauf ein Ende zu setzen.

Nach dem ersten Durchgang ist für das ÖSV-Slalomteam zumindest der erste Podestplatz in diesem Winter in Reichweite: Manuel Feller liegt zur Halbzeit an vierter Stelle.