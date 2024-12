Warum die besten Skifahrer der Welt auf den Airbag pfeifen

Stellen Sie sich einmal vor, es wird ein neues Reglement eingeführt und kaum einer hält sich dran. Im Skiweltcup passiert gerade genau das. Mit dieser Saison ist in den Disziplinen Abfahrt und Super-G das Tragen eines Airbags verpflichtend, der Weltverband FIS feierte die Maßnahme als Errungenschaft für die Sicherheit des Skisports.

In Wahrheit ist die Airbag-Pflicht freilich nichts als heiße Luft. Denn wenn nun am Freitag in Beaver Creek die Herren ihre erste Abfahrt bestreiten, dann pfeifen etliche Läufer auf die Rennanzüge mit der Zusatzweste, die bei Stürzen den Rücken- und Brustbereich schützen soll.

Vincent Kriechmayr, der Doppelweltmeister von 2021, fährt oben ohne, auch der Italiener Dominik Paris, Sieger von 22 Speedrennen, lässt den Airbag weg. Allein im ÖSV-Speedteam widersetzen sich 16 Abfahrerinnen und Abfahrer der Tragepflicht. Was ist denn das, bitteschön, für ein Reglement?