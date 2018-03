Thomas Dreßen hat in Kvitfjell seinen zweiten Weltcup-Sieg gelandet. Der Deutsche gewann die Weltcup-Abfahrt knapp vor dem Schweizer Beat Feuz (+0,08 Sekunden) und dem Norweger Aksel Lund Svindal (+0,17 Sek.). Feuz konnte somit seine Führung in der Disziplinwertung vor seinem ersten Verfolger Svindal verteidigen.

Die Österreicher enttäuschten: Mit Vincent Kriechmayr (9.) landet nur ein ÖSV-Fahrer in den Top Ten. Hannes Reichelt, der in den Trainings noch ganz vorne mitmischen konnte, wurde lediglich Zwölfter (+0,88), direkt dahinter reihte sich Max Franz (+1,20) ein. Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer schied in Führung liegend aus.

Der ÖSV wartet vor dem Saisonfinale in Aare nach wie vor auf den ersten Saisonsieg in der Abfahrt.