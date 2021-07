Nordamerika-Tour der ÖSV-Herren "nicht ganz top"

Hirscher hatte kein Problem damit, nach seinem dritten Platz im Riesenslalom von Beaver noch am Sonntagabend in Denver als Weltcup-Zweiter in das Flugzeug nach Frankfurt zu steigen. "Mir geht es derzeit gar nicht so sehr um den Gesamtweltcup. Wichtig ist, dass ich konstant vorne mitfahren kann", relativierte der 25-Jährige die Situation.

Doch Hirscher warnt mehr denn je. "Viele haben gesagt, es wird ein Spaziergang für mich, weil Aksel Lund Svindal verletzt ist. Aber da sind einige andere und Kjetil Jansrud ist im Moment sowieso der Beste. Wenn ich eine Chance gegen ihn haben will, muss ich besser sein als am Sonntag im Riesentorlauf und insgesamt mehr gewinnen. Er ist der Mann, den es zu schlagen gilt." Jansrud quittierte dies mit einem Lächeln. "Er schiebt jetzt alles auf mich, das ist eine schlaue Taktik."

Hirscher war mit seinem Nordamerika-Auftritt zufrieden, obwohl er auf der WM-Piste in Beaver im Abfahrtstraining Vorletzter, im Super-G rasch ausgeschieden und im abschließenden Riesentorlauf Dritter geworden war: "Ich bin über dieses Podium superhappy. Beide Kurse waren schnell gesetzt, zudem mag ich es lieber eisig. Insgesamt war das alles auch gutes Training bereits für die WM."

Hirscher sprach damit den zweiten wichtigen Schwerpunkt der drei Herrenrennen in Beaver Creek an, denn auf der Birds of Prey geht es in acht Wochen um WM-Medaillen. "Wir hätten in drei Rennen zwei Medaillen gemacht", bilanzierte Puelacher und verwies auf Hirscher sowie Reichelt, der am Samstag zum bereits dritten Mal den Super-G in Beaver Creek gewonnen hatte.

"Im Super-G haben wir eine brutal gute Mannschaft", zeigte sich Puelacher zumindest mit diesem Bereich sehr zufrieden. In der Abfahrt sind die Herren vom Podium noch etwas weiter weg. "Aber sie fahren technisch schon sehr gut Ski. Was fehlt ist noch der Speed", sagte Puelacher. Im Riesentorlauf sei der Großteil des Teams nur im ersten Durchgang gut bis sehr gut gewesen. "Im zweiten haben wir es etwas versemmelt. Aber wie bei Jansrud waren auch bei uns nach über drei Wochen Nordamerika bei einigen schon 'Flasche leer'", erläuterte Puelacher.