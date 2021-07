Reichelt nach Sieg-Comeback WM-Mitfavorit

Reichelt war erst im vergangenen Jänner zur gefeierten und tragischen Figur geworden. Zwei Tage nachdem er unter Schmerzen erstmals den Abfahrtsklassiker in Kitzbühel gewonnen hatte, beendete die Schock-Diagnose über seinen schweren Bandscheibenvorfall alle Olympia-Träume und auch seine Saison. Denn Reichelt musste sofort operiert werden, sonst hätten ernste gesundheitliche Folgen gedroht.

Trotz der Riesen-Enttäuschung und seiner damals 33 Jahre habe er aber nie am Weitermachen gezweifelt, bekräftigte Reichelt nun in Beaver Creek, wo er im kommenden Februar nun mehr denn je zu den WM-Favoriten im Super-G gezählt werden muss. "Diese Strecke liegt mir einfach", so Reichelt. Am Samstag fuhr er schon wieder "am letzten Zacken". Der Radstädter ist schmerzfrei und so zuversichtlich, dass er selbst einen Olympiastart 2018 nicht ganz ausschließen will.

"Was ich aus der Verletzung wirklich gelernt habe, ist, nicht zu weit vorauszuplanen", gibt sich Reichelt aber in Erinnerung daran, dass er vergangene Winter in Hochform fahrend nicht nach Olympia konnte, vorsichtig. "Meine einzige wirkliche Angst ist, dass es so etwas wieder passieren könnte. Die Schmerzen damals waren echt höllisch. Ich hoffe, das reicht jetzt und ich muss so etwas nie wieder durchmachen."