Nebel und Schnee: Gröden-Abfahrt abgesagt

Wie aufgrund der Wetterprognosen absehbar war, wird die Weltcup-Abfahrt der Alpinen in Gröden am Samstag nicht stattfinden können. Aufgrund des Schneefalls in der Nacht und des anhaltenden Niederschlags hatte die Rennleitung zuerst die Entscheidung getroffen, die Strecke noch einmal zu verkürzen und den Start zum originalen Super-G-Start zu legen. Anschließend entschloss man sich zur Absage.

In der Nacht auf Samstag gingen im oberen Abschnitt der Saslong um die 20 Zentimeter Neuschnee nieder, auch am Vormittag schneite es noch, während es im Zielbereich regnete. Durchgehend wurde auf der Piste auch mit Maschinen gearbeitet, letztlich zeichnete sich aber für den weiteren Tag kein günstiges Wetterfenster ab.