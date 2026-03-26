Superstar Mikaela Shiffrin: Die Frau der Rekorde

Es vergeht kein Winter mehr, in dem die Geschichtsbücher des Skisports nicht umgeschrieben werden müssen. Verantwortlich dafür zeichnet Mikaela Shiffrin, die ständig neue Bestmarken aufstellt und ihre Erfolgsquoten in die Höhe treibt. Mit dem Triumph im Gesamtweltcup, 87 Punkte vor der bärenstarken Emma Aicher, sorgte die 31-Jährige für den nächsten Superlativ ihrer Karriere. 6 Gesamtweltcupsiege kann Shiffrin vorweisen. Damit zog die US-Amerikanerin mit Rekordhalterin Annemarie Moser-Pröll gleich. 7 Läuferinnen ist es gelungen, in allen fünf Disziplinen (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination) einen Weltcupsieg einzufahren. Shiffrin gehört neben Landsfrau Lindsey Vonn, Tina Maze (SLO), Janica Kostelic (CRO), Anja Pärson und Pernilla Wiberg (SWE) und Petra Kronberger zum erlauchten Kreis.

9 Kleine Kristallkugeln für den Sieg im Slalom-Weltcup stehen im Trophäenschrank von Shiffrin. Auch das ist eine historische Bestmarke im Skisport. Bisher teilte sie sich den Rekord mit Landsfrau Lindsey Vonn, die acht Kugeln in der Abfahrt gewann. 17 Weltcupsiege feierte die 31-Jährige allein in der Saison 2018/’19 – dieser Rekord wird schwer zu toppen sein. 19 Medaillen holte sie bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, elf davon sind in goldener Ausfertigung.

22 Weltcupsiege feierte Shiffrin im Riesentorlauf. Damit ist sie die Nummer 1. 73 Weltcupsiege gelangen ihr im Slalom – natürlich Rekord. 84,77 Weltcuppunkte sammelte Mikaela Shiffrin in der Saison 2018/’19 im Schnitt pro Rennen. Das ist der historische Bestwert. Zur Einordnung: Für einen Sieg gibt’s 100, für einen zweiten Platz 80 Zähler.