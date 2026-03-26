Wintersport

Superstar Mikaela Shiffrin: Die Frau der Rekorde

Mikaela Shiffrin sicherte sich zum sechsten Mal den Gesamtweltcup und zog mit Annemarie Moser-Pröll gleich. Die Karriere der US-Amerikanerin ist ein einziger Superlativ.
Christoph Geiler
26.03.2026, 06:40

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Freudiger Moment: Mikaela Shiffrin feiert mit Freund Aleks und Mama Eileen.

Es vergeht kein Winter mehr, in dem die Geschichtsbücher des Skisports nicht umgeschrieben werden müssen. Verantwortlich dafür zeichnet Mikaela Shiffrin, die ständig neue Bestmarken aufstellt und ihre Erfolgsquoten in die Höhe treibt. Mit dem Triumph im Gesamtweltcup, 87 Punkte vor der bärenstarken Emma Aicher, sorgte die 31-Jährige für den nächsten Superlativ ihrer Karriere.

6 Gesamtweltcupsiege 

kann Shiffrin vorweisen. Damit zog die US-Amerikanerin mit Rekordhalterin Annemarie Moser-Pröll gleich.

7 Läuferinnen 

ist es gelungen, in allen fünf Disziplinen (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination) einen Weltcupsieg einzufahren. Shiffrin gehört neben Landsfrau Lindsey Vonn, Tina Maze (SLO), Janica Kostelic (CRO), Anja Pärson und Pernilla Wiberg (SWE) und Petra Kronberger zum erlauchten Kreis.

6. Triumph im Gesamtweltcup: Shiffrin holt Legende Moser-Pröll ein

9 Kleine Kristallkugeln 

für den Sieg im Slalom-Weltcup stehen im Trophäenschrank von Shiffrin. Auch das ist eine historische Bestmarke im Skisport. Bisher teilte sie sich den Rekord mit Landsfrau Lindsey Vonn, die acht Kugeln in der Abfahrt gewann.

17 Weltcupsiege

feierte die 31-Jährige allein in der Saison 2018/’19 – dieser Rekord wird schwer zu toppen sein.

19 Medaillen

holte sie bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, elf davon sind in goldener Ausfertigung.

Jagd auf den 6. Gesamtsieg: Shiffrin auf den Spuren von Legende Moser-Pröll

22 Weltcupsiege 

feierte Shiffrin im Riesentorlauf. Damit ist sie die Nummer 1.

73 Weltcupsiege 

gelangen ihr im Slalom – natürlich Rekord.

84,77 Weltcuppunkte 

sammelte Mikaela Shiffrin in der Saison 2018/’19 im Schnitt pro Rennen. Das ist der historische Bestwert. Zur Einordnung: Für einen Sieg gibt’s 100, für einen zweiten Platz 80 Zähler.

Ein Traum wurde wahr: ÖSV-Star Scheib gewinnt den Weltcup

110 Weltcupsiege

 hat die US-Amerikanerin bereits zu Buche stehen. In dieser Saison kamen neun dazu, alle in ihrer Paradedisziplin Slalom.

169 Podestplätze

konnte die 31-Jährige einfahren – das ist Rekord im Skisport.

4.378 Tage

liegen zwischen der ersten WM-Goldmedaille 2013 in Schladming (Slalom) und der letzten 2025 in Saalbach (Team-Kombi). Shiffrin hat bei sieben aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften immer Gold gewonnen.

7.422.440 Euro Preisgeld

verdiente die US-Amerikanerin im Laufe ihrer Karriere bisher.

Ski Alpin
kurier.at, hot  | 

Kommentare