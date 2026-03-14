Wintersport

ÖSV-Star mit starken Nerven: Scheib in Åre auf Platz 2

Julia Scheib ist im Riesentorlauf nach dem ersten Durchgang hinter Camille Rast (SUI) Zweite. Bei einem Sieg kann sich die Steirerin die kleine Kristallkugel sichern.
Christoph Geiler
14.03.2026, 10:34

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Julia Scheib liegt nach dem ersten Durchgang in Åre auf dem zweiten Platz

Julia Scheib ist weiter voll auf Kurs Richtung Gesamtsieg im Riesentorlauf-Weltcup. Beim vorletzten Saisonrennen in Åre liegt die Steirerin nach dem ersten Lauf an der zweiten Stelle.

Nach 1.094 Tagen: Endlich wieder ein Sieg für die ÖSV-Abfahrer

Letzte Konkurrentin

Nur Camille Rast war um 11 Hundertstelsekunden schneller als die Österreicherin. Die Schweizerin ist auch die einzige Läuferin, die Julia Scheib die kleine Kristallkugel noch entreißen kann.

Julia Scheib bei ihrer Fahrt auf den zweiten Rang

Julia Scheib bei ihrer Fahrt auf den zweiten Rang

Lange Durststrecke

Die vierfache Saisonsiegerin Julia Scheib hat aktuell 89 Punkte Vorsprung auf Camille Rast. Mit einem Erfolg in Åre könnte sich die 27-jährige Steirerin als erste Österreicherin seit Eva-Marie Brem den Sieg im Riesentorlauf-Weltcup sichern.

ÖSV-Ass Julia Scheib: „Warum soll es jetzt nicht auch gut laufen?“

Julia Scheib präsentierte sich nervenstark und ging im ersten Durchgang bewusst nicht ans Limit. Auch ein Sicherheitslauf genügte, um auf Tuchfühlung zur Konkurrentin Camille Rast zu liegen.

"Ich wäre gerne besser gefahren", sagte Julia Scheib, "aber es war viel Zurückhaltung dabei."

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports
Ski Alpin ÖSV Österreichischer Skiverband
kurier.at, cg  | 

Kommentare