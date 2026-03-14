ÖSV-Star mit starken Nerven: Scheib in Åre auf Platz 2

Julia Scheib ist weiter voll auf Kurs Richtung Gesamtsieg im Riesentorlauf-Weltcup . Beim vorletzten Saisonrennen in Åre liegt die Steirerin nach dem ersten Lauf an der zweiten Stelle.

Nur Camille Rast war um 11 Hundertstelsekunden schneller als die Österreicherin. Die Schweizerin ist auch die einzige Läuferin, die Julia Scheib die kleine Kristallkugel noch entreißen kann.

Julia Scheib bei ihrer Fahrt auf den zweiten Rang

Die vierfache Saisonsiegerin Julia Scheib hat aktuell 89 Punkte Vorsprung auf Camille Rast. Mit einem Erfolg in Åre könnte sich die 27-jährige Steirerin als erste Österreicherin seit Eva-Marie Brem den Sieg im Riesentorlauf-Weltcup sichern.

Julia Scheib präsentierte sich nervenstark und ging im ersten Durchgang bewusst nicht ans Limit. Auch ein Sicherheitslauf genügte, um auf Tuchfühlung zur Konkurrentin Camille Rast zu liegen.

"Ich wäre gerne besser gefahren", sagte Julia Scheib, "aber es war viel Zurückhaltung dabei."