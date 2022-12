Ski alpin: Mayer vor Kriechmayr Schnellster im 2. Beaver-Training

"Ich glaube, es ist ein paar Jahre her, als ich meine letzte Trainingsbestzeit gehabt habe. Das hat einmal gut getan heute", freute sich Mayer. Auch sein Teamkollege zeigte sich zufrieden. "Ich habe wirklich ziemlich Gas gegeben. Ich wollte ein starkes Training machen, das ist mir zum Teil auch sehr gut gelungen." Die beiden ÖSV-Asse gehen damit am Freitag als heiße Eisen auf den ersten österreichischen Abfahrtserfolg im Skiort in Colorado seit 15 Jahren (Michael Walchhofer 2007) ins Rennen, wenngleich dieses wegen der schlechten Wetterprognose wackelt. Es sind starke Schneefälle vorhergesagt. Gestartet werden soll um 18.15 Uhr MEZ, ORF1 überträgt live. Es folgen eine weitere Abfahrt am Samstag und ein Super-G am Sonntag.