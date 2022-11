Der erste Super-G der Saison war eine Viertelstunde alt, als die Menschen in Lake Louise die Luft anhielten. Der Schweizer Mauro Caviezel, der erst in der Abfahrt am Samstag sein Comeback gegeben hatte, blieb mit der rechten Hand an einem Tor hängen, verlor die Balance, verschnitt im Flachen die Skier, knallte mit dem Gesicht auf die Piste und rutschte regungslos ins Fangnetz.

Der 34-Jährige war am 7. Jänner 2021 im Super-G-Training in Garmisch-Partenkirchen schwer gestürzt und hatte eine starke Gehirnerschütterung erlitten. Lange Zeit klagte Caviezel danach über Sehprobleme, den WM-Super-G in Cortina d’Ampezzo brachte er nicht ins Ziel, einen Comebackversuch im März 2021 brach er ab. Nun also der nächste Rückschlag, und es dauerte schier endlose neun Minuten, bis der Graubündner endlich stand. Sicherheitshalber ging es dennoch per Hubschrauber Richtung Ziel weiter, wo Caviezel von den Schweizer Teamärzten versorgt wurde. Und von dort dann ins Spital.