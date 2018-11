Max Franz gewinnt die Lake-Louise-Abfahrt

Nach dem Sieg in der letzten Abfahrt des letzten Winters haben die österreichischen Abfahrer am Samstag eine neue Serie begonnen: Auf den Erfolg von Vincent Kriechmayr im schwedischen WM-Ort Åre ließ nun Max Franz den Sieg im kanadischen Lake Louise folgen, den ersten der ÖSV-Herren seit 2010 ( Michael Walchhofer).

Zwei österreichische Erfolge in zwei Bewerben nacheinander, das hat es schon lange nicht mehr gegeben: Zuletzt waren Matthias Mayer und Hannes Reichelt anno 2015 die Serienhelden – erst der Kärntner Olympiasieger in Saalbach-Hinterglemm, dann der Salzburger in Garmisch-Partenkirchen und in Kvitfjell.