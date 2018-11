Stephanie Brunner feiert in Killington Podestplatz-Premiere

Stephanie Brunner hat im alpinen Ski-Weltcup in Killington den ersten Podestplatz ihrer Karriere perfekt gemacht. Die Tirolerin musste sich am Samstag im Riesentorlauf als Dritte um 0,78 Sekunden der Italienerin Federica Brignone geschlagen geben, Zweite wurde die Halbzeitführende Ragnhild Mowinckel aus Norwegen (0,49).

Es ist der erste Podestrang für Österreich in einem Weltcup-Riesentorlauf seit 7. März 2016 in Jasna, als Eva-Maria Brem gewann. Anna Veith wurde in Killington Achte, Katharina Liensberger verbesserte sich mit Laufbestzeit von Rang 28 auf neun.