Ski-Star Marco Schwarz: "Vom Rennfahren bin ich noch ganz weit weg"

Die ÖSV-Skistars Marco Schwarz und Manuel Feller haben im Rahmen der Saisonvorbereitung in Pörtschach am Wörthersee Station gemacht. Während Feller sich derzeit laut Cheftrainer Marko Pfeifer "so gut wie noch nie" fühlt, ist Schwarz von der Rückkehr zur Normalform noch weit entfernt.