Kristoffersen wird weiterhin auf dem Hirscher-Ski ohne Logo fahren

Mit zahlreichen Gästen und Wegbegleitern hat Marcel Hirscher das zweite Weltcup-Jahr seiner Skifirma eingeläutet. Mit dabei in Salzburg war auch Slalom-Weltmeister Henrik Kristoffersen, die Galionsfigur von Van Deer-Red Bull Sports. Die Marke sei definitiv gekommen, um zu bleiben - so auch der Name einer Kurzdoku, die am Freitag präsentiert wurde. "Ich lebe meinen Traum", sagte Hirscher. Bleiben werden wohl aber auch die Wickel mit der FIS um die Verwendung des Logos.

"Die Gespräche mit der FIS schauen so aus, dass wir bis auf Weiteres Teile des Logos abdecken werden", bestätigte Renndirektor Anton Giger. "Wir sind uns ganz sicher, dass wir irgendwann einmal mit dem Logo fahren werden. Wie lange das noch dauern wird, werden wir sehen." Der Kampf werde jedenfalls nicht auf dem Rücken der Sportler ausgetragen werden, betonte der langjährige ÖSV-Trainer und -Funktionär. Das heißt, man werde nicht die Disqualifikation oder den Lizenzentzug von Athleten riskieren. Diese Sanktionen hatte die FIS in der vergangenen Saison in den Raum gestellt, wenn das Logo bei den Rennen voll zu sehen sein sollte.