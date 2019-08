Hirscher gibt nächste Woche seine Zukunftspläne bekannt

Erst am Wochenende hat es der US-Skistar Ted Ligety geschafft, mit einem Instagram-Posting auch hierzulande für Verwirrung zu sorgen. Der langjährige Weggefährte und Konkurrent des österreichischen Ausnahmesportlers Marcel Hirscher hat etwas geschrieben, was viele als möglichen Hinweis auf die Zukunftspläne des Salzburgers deuteten. Die Tendenz geht demnach klar in Richtung Abschied.

Laut ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel habe der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger seine Entscheidung bereits getroffen,berichtet die Zeitung Heute. Bei einem Medientermin in der kommenden Woche wird Hirscher über seine Zukunftspläne Bescheid geben.

Wie diese aussehen, darüber herrscht selbst bei den ÖSV-Bossen noch Unklarheit. "Wir wissen alle nicht, was er vorhat", gesteht ÖSV-Pressechef Josef Schmid. "Aber wir bereiten uns vorsorglich auf beide Szenarien vor."