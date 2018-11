Marcel Hirscher gewinnt sein erstes Rennen als Jung-Vater

Es war sein 28. Erfolg in einem Weltcup-Slalom, damit fehlen dem siebenfachen Gesamtweltcupsieger noch sieben auf den Italiener Alberto Tomba und zwölf auf den Schweden Ingemar Stenmark; und es war sein 59. Sieg in Weltcup insgesamt. Hier hat Hirscher nur noch Stenmarks 86 vor sich.

Bis es so weit war mit der Feier, musste der Olympiasieger freilich ziemlich viel investieren – und auch auf den Rat eines Teamkollegen hören. Michael Matt, der Fünfte nach dem ersten Durchgang, wäre kurz vor dem Ziel aufgrund eines Lochs in der Piste beinahe ausgeschieden und funkte umgehend zum Start, was zu tun ist – und was zu lassen. „Er hat mir eine Superinfo gegeben und mitgeholfen, dass ich gewinne. Denn sonst wäre ich wohl auch in das Loch gefahren, und das hätte sicherlich meinen Vorsprung gekostet“, gab Marcel Hirscher zu.