Wie Ski-Ass Julia Scheib in Kranjska Gora "anbuttern" will

Die Piste in Kranjska Gora gehört nicht gerade zu den Lieblingshängen der ÖSV-Frauen. Gerade einmal einen Podestplatz gab es im letzten Jahrzehnt für die Österreicherinnen – Katharina Truppe wurde 2020 im Slalom Dritte. Der letzte Podestplatz im Riesentorlauf ist gar schon 17 Jahre her, 2007 gewann Nicole Hosp.

Doch bei den Heimrennen am Semmering lief es zuletzt gar nicht so schlecht für Katharina Liensberger, Julia Scheib und Kolleginnen. Im Riesentorlauf fuhr Scheib nach verhaltenem ersten Durchgang mit Laufbestzeit noch auf Rang sechs, im Slalom wurde Liensberger Dritte. Nun wollen die ÖSV-Technikerinnen auch in der Jagd um die „Golden Fox“-Trophäe mitmischen.