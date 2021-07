Hirscher erreicht das erste Ziel

Auch ein zweiter Platz kann ein Sieg sein. Dementsprechend locker hat es Marcel Hirscher akzeptiert, dass Alexis Pinturault in Kranjska Gora um 0,68 Sekunden schneller war als er. Denn schon vor dem Weltcup-Finale steht Hirscher als Sieger der Disziplinenwertung Riesenslalom fest. Seinem Hauptziel, der Titelverteidigung im Gesamtweltcup, ist Hirscher zudem einen Riesenschritt nähergekommen.

Vor dem Slalom am Sonntag, in dem Verfolger und Speedspezialist Kjetil Jansrud (am Samstag 23.) auf einen Start verzichtet, hat Hirscher seinen Vorsprung gegenüber dem Norweger im Gesamtweltcup auf 124 Punkte ausgebaut.

Mit 100 Punkten wird ein Sieg honoriert. Drei Torlaufbewerbe und zwei Speed-Rennen stehen noch aus. Der Salzburger Torlaufspezialist könnte somit den Champagner schon einkühlen. Doch er sagt: "Ich hüte mich davor, zu früh zu feiern." Denn Jansrud sei beim Finale in Méribel ein gutes Riesenslalom-Resultat durchaus zuzutrauen. Umgekehrt gilt dies allerdings auch für Hirscher im Super-G, weshalb er den finalen Speedbewerb bestreiten wird.

Hirscher war vor dem ersten Riesenslalom-Lauf für seine Begriffe "untypisch arg nervös". Und das, obwohl er den Riesenslalom von Garmisch mit Rekordvorsprung gewonnen und sich danach mit ungewöhnlich viel Aufwand auf Kranjska Gora vorbereitet, dort trainiert und danach die Bedingungen auf der Reiteralm kopiert hatte. Sein Rennleistung aber glich Hasard. Oder, wie es Hirscher formuliert: "Das unten war Vollgas. Das wär’ mir fast zum Verhängnis geworden. Der Fehler im Flachstück war richtig oa... Heute hab’ ich die 80 Punkte erzwungen."

Wie erwartet mussten sich die Läufer von einer eisharten Piste (erster Durchgang) auf Frühlingsschnee im zweiten Lauf umstellen. Zudem machten die tückischen Übergänge zu schaffen, weshalb selbst Pinturault seine Bestzeit bei Halbzeit nicht fassen konnte.