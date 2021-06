Das Erfolgsgeheimnis der Norweger

Manchmal weiß Christian Mitter selbst nicht, wo das alles noch hinführen soll. Jetzt, wo seine norwegischen Ski-Herren gerade alles in Grund und Boden fahren und mit ihren Erfolgen im langlaufverrückten Land die Sportfans zusehends aus der Spur und auf ihre Seite bringen.

Henrik Kristoffersen, Aksel Lund Svindal und Kjetil Jansrud stellen mit ihren Seriensiegen nicht TV-Rekordquoten auf, dank ihrer Triumphe geht es neuerdings sogar traditionellen Sprichwörtern an den Kragen: "Was hast du gemacht, als Bjørn Wirkola gesprungen ist", pflegten die Norweger in Anlehnung an die Skisprung-Legende gerne zu sagen. Seit dem vergangenen Wochenende, seit Mitters Schützlinge am Lauberhorn alle Bewerbe gewonnen haben, heißt es nur mehr: "Was hast du gemacht, als das Wengen-Wochenende war?"