Garmisch-Abfahrt: Ortlieb-Drama bei Hundertstel-Krimi

Ein erneutes Sturz-Drama um Nina Ortlieb hat den Kandahar-Abfahrtssieg von Federica Brignone überschattet. Die Vorarlbergerin wurde mit Verdacht auf eine erneute Unterschenkelverletzung am rechten Bein ins Spital eingeliefert. Die WM-Generalprobe in der „Königsdisziplin“ endete mit einem italienischen Doppelsieg durch Brignone und Sofia Goggia (+0,01). Die Schweizerin Corinne Suter (+0,19) wurde Dritte.

Ariane Rädler belegte als beste Österreicherin Platz sieben (+0,44). Die Vorarlbergerin landete damit ihr bestes Saisonergebnis. Cornelia Hütter wurde unmittelbar dahinter Achte (+0,46). Nach dem starken Saisonstart holten Österreichs Abfahrerinnen in den jüngsten fünf Speed-Rennen nur noch einen Podestplatz. Der Super-G am Sonntag (11.00 Uhr) ist das letzte Speed-Rennen vor der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm.