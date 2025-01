Hahnenkamm live: Der Kitzbühel-Abfahrtsklassiker im Ticker

Wer Angst vor der Streif hat, der sollte gleich wieder umdrehen, findet der Schweizer Ski-Superstar Marco Odermatt . Mehrmals hat er bewiesen, dass er den nötigen Mut mitbringt. Am Freitag konnte er hier seinen ersten Sieg feiern. Die Trophäe des Hahnenkammrennens fehlt dem 27-Jährigen aber noch. Wie im Super-G trägt Odermatt auch heute (11.30 Uhr/live ORF 1) die Nummer 8.

Wenn der Kitzbüheler Ski-Club zum alljährlichen Hahnenkammrennen ruft, dann versammeln sich Adel und Pöbel am Gänsbach. Die einen mit eisigen Zehen und ebenso kaltem Bier im Schnee, die anderen mit Sitzpölsterchen auf der Tribüne und Champagner im Kitz Race Club im Zielbereich. Um 11.30 Uhr geht's hier los (live zu sehen auf ORF 1).

Die Strecke präsentiert sich in gutem Zustand, das Wetter ist gut. Die Fans ziehen in den Zielraum ein. Das 85. Hahnenkammrennen ist ausverkauft

Nicht dabei ist bekanntlich der Vorjahressieger Cyprien Sarrazin. Er meldete sich gestern mit einem Update nach seinem Horror-Sturz in Bormio zu Wort.

Der Sensationszweite vom Super-G am Freitag, Raphael Haaser, ist in der Abfahrt nicht am Start, da er das für die Teilnahme verpflichtende Training ausgelassen hat. Auch die Verletzten vom Vortag sind heute nicht zu sehen.

Das offizielle Resultat der Abfahrt finden Sie hier.

Der Slalom am Ganslernhang findet am Sonntag statt. Der erste Durchgang startet um 10.15, der zweite um 13.30 Uhr (live ORF 1).