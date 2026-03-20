Ski-Europacup: Warum die ÖSV-Hoffnungsträger oft schon Mitte 20 sind

Während in Norwegen das Weltcup-Finale steigt, blicken die Verantwortlichen beim ÖSV nach Saalbach-Hinterglemm und Schladming, wo das Finale im Europacup über die Bühne geht. Auf der zweiten Ebene werden ab Freitag auch Startplätze für die Weltcupsaison 2026/’27 ausgefahren: Hoffnungsträger Die Top 3 in jeder Disziplinenwertung haben im kommenden Winter einen Fixplatz, und vor den letzten Saisonrennen dürfen sich auch einige ÖSV-Athleten Hoffnungen auf den Aufstieg in den Weltcup machen.

Der 2000er-Jahrgang Allen voran Anna Schilcher, die seit ihrem Auftaktsieg in St. Moritz die Europacup-Abfahrtswertung anführt und praktisch nicht mehr aus den Top 3 verdrängt werden kann.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/BARBARA GINDL / BARBARA GINDL Die Steirerin Anna Schilcher kam bereits zu einigen Weltcupeinsätzen

Wie viele ihrer ÖSV-Kolleginnen, die sich im Europacup tummeln, geht auch die Steirerin nicht mehr als Talent durch. Anna Schilcher ist bereits 26 und kam in diesem Winter auch schon sporadisch im Weltcup zum Einsatz, zu einem Punkt reichte es aber nicht.

Verletzungspech Auch ihre Teamkolleginnen Emily Schöpf und Lisa Grill, die im Super-G vor dem Europacupfinale auf den Rängen 2 und 3 liegen, sind Jahrgang 2000 und unternehmen über diesen Weg den x-ten Anlauf, endlich im Weltcup Fuß zu fassen.

„Der 2000er-Jahrgang wäre eigentlich einer unserer stärksten, aber fast alle wurden durch Verletzungen aufgehalten“, erklärt der österreichische Alpindirektor Christian Mitter.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/BARBARA GINDL / BARBARA GINDL Manuel Traninger erreichte heuer mit Rang 24 in Kitzbühel sein bestes Weltcupergebnis

Davon kann auch Manuel Traninger ein Klaglied singen: Der Steirer galt einst als eine der größten österreichischen Skihoffnungen, Kreuzbandrisse warfen ihn aber immer wieder zurück. Mit 27 Jahren winkt dem Speedspezialisten in der kommenden Saison ein fixer Weltcup-Startplatz im Super-G. Aktuell ist Traninger an der zweiten Position, rechnerische Chancen auf die ersten drei besitzen auch noch Felix Hacker (Jahrgang 1999) und Fabian Bachler (Jahrgang 2001).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © GEPA pictures/GEPA pictures/ Mario Buehner-Weinrauch Der Vorarlberger Jakob Greber (22) darf sich im Slalom Hoffnungen auf einen Fixplatz im Weltcup machen

Im Slalom hat sich Jakob Greber eine gute Ausgangsposition gesichert, der 22-jährige Vorarlberger teilt sich vor dem Finale mit zwei Konkurrenten den dritten Platz. Rechnerische Chancen haben auch noch die beiden Slalomläuferinnen Natalie Falch und Leonie Raich. „Wir sind froh, wenn sich jemand einen Startplatz für den Weltcup erarbeitet. Grundsätzlich war das eine Europacup-Saison mit sehr vielen Ups und Downs“, sagt Christian Mitter.