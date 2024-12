Kräftiges Lebenszeichen des ÖSV-Teams: 5 Siege in 48 Stunden

Am Freitag dominierten die Österreicherinnen die beiden Europacup-Abfahrten in St.Moritz. Im ersten Rennen Carmen Spielberger (22) gewann vor ihrer Kärntner Teamkollegin Nadine Fest (26)

Hacker war zuvor in den beiden Abfahrten eine Klasse für sich und fuhr zwei Siege ein. Damit führt er auch in der Europacup-Gesamtwertung .

Am gleichen Tag stellte auch Vincent Wieser sein Talent unter Beweis. Der 22-jährige Steirer gewann den Super-G in Santa Caterina vor seinem Landsmann Felix Hacker (25).

Überhaupt präsentiert sich die zweite Garde des ÖSV in erstklassiger Verfassung. Im Europacup-Riesentorlauf in Zinal konnte zuletzt Viktoria Bürgler (20) einen Sieg verbuchen, in Hippach trug sich Victoria Olivier (20) in die Siegerliste ein.