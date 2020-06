Das Saisonfinale als Ski-Krimi

Mit den Abfahrtsläufen startet am Mittwoch die Finalserie. Marcel Hirscher ist in der Abfahrt nicht einsatzberechtigt. Der Weltcup-Führende darf nicht einmal am heutigen Training teilnehmen, das er gern dazu genutzt hätte, um sich in Hinblick auf den Super-G (Donnerstag) auf das hohe Tempo und auf das Gelände einzustimmen. Eine neue (aus Sicherheitsgründen eingeführte) Regel besagt, dass ein Läufer nur starten darf, wenn er seit 2012 zumindest zwei Abfahrtsresultate vorweist. Damit kann Hirscher nicht dienen. Noch nicht. Um sich im nächsten Winter alle Optionen offenzulassen, wird Hirscher, 25, am 25. März gleich bei zwei Abfahrten in Lech starten. Bei der Staatsmeisterschaft und bei den Nachwuchs-Titelkämpfen.

Noch aber ist er ganz auf den Super-G am Donnerstag fokussiert. Anders als im Vorjahr, als der Super-G in Lenzerheide abgebrochen wurde und weder Svindal noch Hirscher punkten konnten, verspricht die Wettervorhersage für heuer optimale Bedingungen.

Doch anders als vor zwei Jahren, als Hirscher beim Finale in Schladming Dritter geworden war, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem Slalom-Weltmeister in dem Speed-Bewerb neuerlich so eine Sensation gelingt. Zum Duell mit Svindal, der in Abfahrt und Super-G als Gewinner der kleinen Kristallkugeln feststeht, meint Hirscher: "Jeder von uns hat zwei Top-Disziplinen. Nur ist sein Potenzial für gute Punkte im Riesentorlauf höher als meines im Super-G."

Svindal interpretiert Hirschers Aussage als Zweckpessimismus. Jedoch: Seit Kranjska Gora wirkt der Salzburger verunsichert. Seit er sich nämlich speziell im ersten Slalom-Lauf viel besser gefühlt hatte, als danach der Blick auf die Anzeigetafel ergab.

