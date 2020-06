Beeindruckende Konstanz von Hirscher

Natürlich hätte es Marcel Hirscher bei seiner Rennanalyse auch durch die Blume sagen können. Er hätte darauf verweisen können, dass auf dem Gletscher traditionell eigene Gesetze herrschen und dass das erste Saisonrennen klarerweise nicht überbewertet werden dürfte. Er hätte als Erklärung auch die teils fehlerhaften Fahrten seiner Konkurrenz ansprechen können und dass er im Gegenzug eben einen perfekten Sonntag erwischt hätte.

Aber was sagte Marcel Hirscher nachdem er in Sölden mit 1,58 Sekunden Vorsprung den Riesentorlauf gewonnen hatte? "Ich habe noch einiges in petto."

Übersetzt. Das was für alle wie ein Husarenritt über diese vereiste, steile, holprige Piste auf dem Rettenbachferner ausgesehen hatte, war in den Augen von Hirscher eigentlich gar keiner. Er habe sicher zehn Schwünge nur angedriftet, erklärte der 25-jährige Salzburger nach seinem Triumph. Und: "Die gehen sicher auch noch voll."

Dieser Marcel Hirscher ist ein echtes Phänomen. Das war jetzt nicht nur bei seiner Riesentorlauf-Show in Sölden zu sehen , das wird einem vor allem beim Blick auf vergangene Ski-Größen erst so richtig deutlich.