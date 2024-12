Jungmama Tippler fehlt bei der Abfahrt in Beaver Creek

Mit einer Abfahrt (Sa., 19 Uhr) und einem Super-G (So., 19 Uhr) starten am Wochenende in Beaver Creek (USA) nun auch die Speed-Damen in die WM-Saison. Mit Lisa Grill, Michelle Niederwieser und Nina Ortlieb kehren gleich drei Ski Austria Athletinnen nach einer Verletzungspause in den Weltcup zurück. Lisa Grill, Ricarda Haaser und Michelle Niederwieser konnten sich aufgrund ihrer Trainingsleistungen einen Startplatz für das erste Speed-Rennen der Saison sichern. Somit wurden folgende neun Damen von Cheftrainer Roland Assinger für die Abfahrt nominiert.