Comeback ist perfekt: Vonn hat sich für den Weltcup qualifiziert

Lindsey Vonn hat, zumindest laut eigenen Angaben die notwendigen Punkte für ein Comeback im Ski-Weltcup eingefahren. "Ich habe mich offiziell für den Weltcup qualifiziert! Die Rennen an diesem Wochenende haben so viel Spaß gemacht und waren eine tolle Trainingsmöglichkeit", schrieb Vonn auf Instagram.

Die US-Amerikanerin belegte bei den unterklassigen FIS-Rennen in Copper Mountain in der Abfahrt Platz 24 und 27, im Super-G Platz 24 und 19.

Ein offizieller Comeback-Termin der 40-Jährigen steht noch nicht fest. Zuletzt wurde vermutet, dass sie bei den Speedrennen in St. Moritz (21. und 22. Dezember) erstmals wieder im Weltcup-Starthaus stehen könnte. Doch da Vonn die Wildcard-Kriterien nun offenbar erfüllt, könnte die Rückkehr bereits am kommenden Wochenende in Beaver Creek erfolgen. "Ich habe erst seit ein paar Monaten ein künstliches Kniegelenk, habe seit fast sechs Jahren weder trainiert, noch bin ich Rennen gefahren", schrieb Vonn. "Schritt für Schritt werde ich stärker und finde zu meiner Form."