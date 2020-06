Ski Alpin: Airbag-Test verschoben

Nur noch sieben Mal schlafen bis zum Heiligen Abend, aber noch vier Weltcuprennen vor dem 24. Dezember. Obwohl Petrus bei den Veranstaltern schlaflose Nächte verursacht. Im Südtiroler Grödnertal wird rund um die Uhr gearbeitet, damit auf europäischem (Kunst-) Schnee die ersten Speedbewerbe der Saison am Freitag (Abfahrt) und Samstag (Super-G) möglich sind. Zu einer materialtechnischen Premiere soll es bei den Alpinen im Jänner kommen. Zuerst am Schweizer Lauberhorn und anschließend in Kitzbühel. Bei den Abfahrtsklassikern wird es erstmals erlaubt sein, mit Airbag zu starten.